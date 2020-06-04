Загальна сума вкладів українців у банках-учасниках ФГВФО зросла з початку року на 28,7 млрд грн.
Дивися повний текст Українці наростили депозити в банках.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:47
Українці наростили депозити в банках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці наростили депозити в банках.
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:07
Re: Українці наростили депозити в банках
а яка процедура відшкодування в оЩаді?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:50
на шо Вы намекаете?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|