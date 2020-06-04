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Українці наростили
депозити в банках

Українці наростили депозити в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:47

Українці наростили депозити в банках

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума вкладів українців у банках-учасниках ФГВФО зросла з початку року на 28,7 млрд грн.

Дивися повний текст Українці наростили депозити в банках.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:07

Re: Українці наростили депозити в банках

  R2 написав:Фонд гарантує відшкодування вкладів усім вкладникам в банках-учасниках, якими є всі банки України, окрім АТ «Ощадбанк».


а яка процедура відшкодування в оЩаді?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:50

  greenozon написав:
  R2 написав:Фонд гарантує відшкодування вкладів усім вкладникам в банках-учасниках, якими є всі банки України, окрім АТ «Ощадбанк».


а яка процедура відшкодування в оЩаді?


на шо Вы намекаете?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:09

Re: Українці наростили депозити в банках

Выдают желаемое за действительное.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 03:14

25.03.2020 "За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць (інфографіка)".Бывает,деньги закончились понесли на депозиты.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:24

  ruvex написав:Выдают желаемое за действительное.

вряд ли.
скорее всего,у кого есть свободные деньги вкладываются в,пока еще,высокие проценты.
как только все снизят,процесс устаканится.
Tabak
 
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