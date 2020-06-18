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В Україні зміняться правила
для операторів і абонентів...

В Україні зміняться правила для операторів і абонентів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:48

В Україні зміняться правила для операторів і абонентів...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні готують нововведення для операторів мобільного зв'язку та абонентів.

Дивися повний текст В Україні зміняться правила для операторів і абонентів мобільного зв'язку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:49

наверное потому количество смс от киевстара увеличилось вдвое - пока можно ))
Tamagoch
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