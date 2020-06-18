В Україні готують нововведення для операторів мобільного зв'язку та абонентів.
Дивися повний текст В Україні зміняться правила для операторів і абонентів мобільного зв'язку (інфографіка).
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Додано: Суб 20 чер, 2020 07:48
В Україні зміняться правила для операторів і абонентів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зміняться правила для операторів і абонентів мобільного зв'язку (інфографіка).
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:49
наверное потому количество смс от киевстара увеличилось вдвое - пока можно ))
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