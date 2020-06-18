В Україні готують нововведення для операторів мобільного зв'язку та абонентів.
Дивися повний текст В Україні зміняться правила для операторів і абонентів мобільного зв'язку (інфографіка).
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Додано: Суб 20 чер, 2020 07:48
В Україні зміняться правила для операторів і абонентів...
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Дивися повний текст В Україні зміняться правила для операторів і абонентів мобільного зв'язку (інфографіка).
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:49
наверное потому количество смс от киевстара увеличилось вдвое - пока можно ))
Додано: Суб 20 чер, 2020 13:23
У моєї мами регулярно списували по 8,5 грн за , начебто, замовлений контент. Коли вперше подзвонив до оператора, гроші повернули, а потім регулярно , як тільки на рахунку більше, ніж 8,5 грн, крали гроші.
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