У 63 роки можуть вийти на пенсію люди, у яких є повних 17 років стажу.
Дивися повний текст Хто зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:02
Хто зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.
Додано: Нед 21 чер, 2020 00:00
А если стажа нет, можно получать соц. помощь почти в том же размере, что и пенсия?
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