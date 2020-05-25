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Хто зможе піти на заслужений
відпочинок в 60 років

Хто зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:02

Хто зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років

Пропонуємо до обговорення:
У 63 роки можуть вийти на пенсію люди, у яких є повних 17 років стажу.

Дивися повний текст Хто зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 00:00

А если стажа нет, можно получать соц. помощь почти в том же размере, что и пенсия?
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