Заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная.
Дивися повний текст Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий мінімум.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:13
Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий мінімум.
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:18
Re: Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий
Реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогоднішній день становить 4,2-4,3 тис. грн, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Тому пенсії у багатьох пенсіонерів 1638 грв.
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