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Міністр соціальної політики
назвала реальний прожитковий...

Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:13

Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий...

Пропонуємо до обговорення:
Заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная.

Дивися повний текст Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий мінімум.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:18

Re: Міністр соціальної політики назвала реальний прожитковий

Реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогоднішній день становить 4,2-4,3 тис. грн, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Тому пенсії у багатьох пенсіонерів 1638 грв.
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