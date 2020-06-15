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Підрив незалежності Нацбанку
загрожує міжнародній...

Підрив незалежності Нацбанку загрожує міжнародній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:53

Підрив незалежності Нацбанку загрожує міжнародній...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили посли країн "Великої сімки" (G7) в Twitter.

Дивися повний текст Підрив незалежності Нацбанку загрожує міжнародній підтримці України, - посли G7.
R2
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