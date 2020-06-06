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ВР направила кошти з фонду
боротьби з COVID-19 на ремонт...

ВР направила кошти з фонду боротьби з COVID-19 на ремонт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:55

ВР направила кошти з фонду боротьби з COVID-19 на ремонт...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону №3509 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:55

Авакова отбрили?
Он злобу затаит..
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:24

  amorroma_amorroma написав:Авакова отбрили?
Он злобу затаит..

Им тоже дали кусочек короно-бюджета. Классная тема эта корона )
Украина - богатая страна!
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