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ВР направила кошти з фонду боротьби з COVID-19 на ремонт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:55
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону №3509 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Дивися повний текст ВР направила кошти з фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг
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Додано: Суб 20 чер, 2020 18:55
Авакова отбрили?
Он злобу затаит..
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:24
amorroma_amorroma написав:
Авакова отбрили?
Он злобу затаит..
Им тоже дали кусочек короно-бюджета. Классная тема эта корона )
Украина - богатая страна!
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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