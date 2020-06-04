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Через впровадження другого
рівня пенсійної системи...

Через впровадження другого рівня пенсійної системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:59

Через впровадження другого рівня пенсійної системи...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес і економісти попереджають про високі ризики несвоєчасного введення накопичувального пенсійного забезпечення, так званого другого рівня пенсійної системи.

Дивися повний текст Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений втекти за кордон - економіст.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:01

Re: український бізнес буде змушений втекти за кордон

В этом и кроется своевременность инициативы.
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