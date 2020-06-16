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Через впровадження другого рівня пенсійної системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 чер, 2020 19:59
Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес і економісти попереджають про високі ризики несвоєчасного введення накопичувального пенсійного забезпечення, так званого другого рівня пенсійної системи.
Дивися повний текст Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений втекти за кордон - економіст
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R2
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Додано: Суб 20 чер, 2020 20:01
В этом и кроется своевременность инициативы.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 23:24
За границу будет вынужден бежать только Зеленский и жижа из парламента. Если успеют.
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svk_neo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 05:29
Почитав я оце і наче у Криве зеркало глянув...
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svyrydenko9
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:02
пусть бежит куда хочет, мы его сюда не звали
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cuprum
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Додано: Нед 21 чер, 2020 21:37
ну так способ давно известен , сейчас работают на минималку , потом будут работать на пол ставки или не легально , или как-то по договору по которому работяга сам должен будет декларировать свои доходы и сам палатить налоги . Ну как сейчас каждый сотрудник фирмы это отдельный ФОП который предоставляет фирме услуги и пусть этот ФОП сам и платит Единый социальный взнос или что-то .
Пока ФОП ( ЧОП) Частным предпринимателям не отменят единый налог туда в эту дыру утекут все ... и туда отмоется все. Хорошо или плохо единый налог это уже второй вопрос. Но пока гайки только прикручивают !
Где реальный кредиты бизнесу под 5% годовых ? вот введите кредиты под 5% годовых в гривне для бизнеса и тогда уже вводите новые поборы .... через время через год например после получения 5% годового кредита ....
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yama
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