RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через впровадження другого
рівня пенсійної системи...

Через впровадження другого рівня пенсійної системи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:59

Через впровадження другого рівня пенсійної системи...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес і економісти попереджають про високі ризики несвоєчасного введення накопичувального пенсійного забезпечення, так званого другого рівня пенсійної системи.

Дивися повний текст Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений втекти за кордон - економіст.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:01

Re: український бізнес буде змушений втекти за кордон

В этом и кроется своевременность инициативы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9763
З нами з: 03.11.08
Подякував: 716 раз.
Подякували: 2106 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 23:24

За границу будет вынужден бежать только Зеленский и жижа из парламента. Если успеют.
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 09.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 05:29

Почитав я оце і наче у Криве зеркало глянув...
svyrydenko9
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:02

пусть бежит куда хочет, мы его сюда не звали
cuprum
 
Повідомлень: 128
З нами з: 21.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:37

Re: Через впровадження другого рівня пенсійної системи...

ну так способ давно известен , сейчас работают на минималку , потом будут работать на пол ставки или не легально , или как-то по договору по которому работяга сам должен будет декларировать свои доходы и сам палатить налоги . Ну как сейчас каждый сотрудник фирмы это отдельный ФОП который предоставляет фирме услуги и пусть этот ФОП сам и платит Единый социальный взнос или что-то .
Пока ФОП ( ЧОП) Частным предпринимателям не отменят единый налог туда в эту дыру утекут все ... и туда отмоется все. Хорошо или плохо единый налог это уже второй вопрос. Но пока гайки только прикручивают !
Где реальный кредиты бизнесу под 5% годовых ? вот введите кредиты под 5% годовых в гривне для бизнеса и тогда уже вводите новые поборы .... через время через год например после получения 5% годового кредита ....
yama
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4395 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії деяких українців зростуть через карантин
R2 » Нед 21 чер, 2020 16:55
1 152
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 16:55
zvezdunov_ico2020
Держбюджет з січня недоотримав 7 млрд грн через...
R2 » П'ят 19 чер, 2020 14:44
1 295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 14:44
blueiceua
Які покращення податкової системи закладено у програму...
R2 » Вів 16 чер, 2020 10:24
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 10:24
d_s_n

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.