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Адаптивний карантин до 31
липня: Кабмін опублікував...

Адаптивний карантин до 31 липня: Кабмін опублікував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 22:46

Адаптивний карантин до 31 липня: Кабмін опублікував...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів опублікував постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Дивися повний текст Адаптивний карантин до 31 липня: Кабмін опублікував оновлені правила.
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