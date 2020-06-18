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Адаптивний карантин до 31 липня: Кабмін опублікував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 чер, 2020 22:46
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів опублікував постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.
Дивися повний текст Адаптивний карантин до 31 липня: Кабмін опублікував оновлені правила
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