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Поліція пояснила, чому при
кількох порушеннях водія...

Поліція пояснила, чому при кількох порушеннях водія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 03:20

Поліція пояснила, чому при кількох порушеннях водія...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Патрульна поліція в Телеграм.

Дивися повний текст Поліція пояснила, чому при кількох порушеннях водія покарають за одне.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 03:24

Не понял. Значит ли это, что превысив скорость за день 100 раз, платишь за 1-но нарушение ?
Igorten
 
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