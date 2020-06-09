Про це пише Патрульна поліція в Телеграм.
Дивися повний текст Поліція пояснила, чому при кількох порушеннях водія покарають за одне.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 03:20
Поліція пояснила, чому при кількох порушеннях водія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція пояснила, чому при кількох порушеннях водія покарають за одне.
Додано: Нед 21 чер, 2020 03:24
Не понял. Значит ли это, что превысив скорость за день 100 раз, платишь за 1-но нарушение ?
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