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Омелян пояснив, чому в Україні
не було реалізовано...

Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01

Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, чому в Україні не було реалізовано проект Hyperloop.

Дивися повний текст Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано обіцяний ним проект Hyperloop.
R2
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