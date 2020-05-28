Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, чому в Україні не було реалізовано проект Hyperloop.
Дивися повний текст Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано обіцяний ним проект Hyperloop.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01
Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано обіцяний ним проект Hyperloop.
Додано: Нед 21 чер, 2020 10:18
В этой стране мост не могут построить по технологиям 20х годов прошлого ст. потому что кроие полной деградации вор на воре сидит . почему его клоуны к себе не зовут он же их чел)
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