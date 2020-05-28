Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, чому в Україні не було реалізовано проект Hyperloop.
Дивися повний текст Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано обіцяний ним проект Hyperloop.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01
Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано...
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Дивися повний текст Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано обіцяний ним проект Hyperloop.
Додано: Пон 22 чер, 2020 01:10
В Украине есть достижения в РАЗВАЛЕ космической отрасли, доставшейся от совка. В других отраслях (кроме сельского хозяйства и госуправления) достижения аналогичны.
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