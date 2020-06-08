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Українські архітектори створили
переносні хюге-простори...

Українські архітектори створили переносні хюге-простори...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:32

Українські архітектори створили переносні хюге-простори...

Пропонуємо до обговорення:
Незвичні невеличкі і дуже затишні будиночки створила команда українських архітекторів Cosmos in. Це справжній домашній офіс для тих, хто працює віддалено.

Дивися повний текст Українські архітектори створили переносні хюге-простори для віддаленої роботи (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:32

Скільки важить? Скільки коштує? Як опалюється? Чи потрібен фундамент? Що є всередині?
philippedcnr
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