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Українські архітектори створили переносні хюге-простори...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 чер, 2020 07:32
Пропонуємо до обговорення:
Незвичні невеличкі і дуже затишні будиночки створила команда українських архітекторів Cosmos in. Це справжній домашній офіс для тих, хто працює віддалено.
Дивися повний текст Українські архітектори створили переносні хюге-простори для віддаленої роботи (фото)
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:32
Скільки важить? Скільки коштує? Як опалюється? Чи потрібен фундамент? Що є всередині?
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philippedcnr
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