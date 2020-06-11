Порушників чекає кримінальна відповідальність, а також збільшені штрафи.
Дивися повний текст Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:00
Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні.
Додано: Нед 21 чер, 2020 09:00
Все эти увеличения штрафов это повышение тарифов на "решение"вопроса.Ничего общего с безопасностью на дорогах не имеют.В Украине вообще безопасностью движения никто не занимается по настоящему.Вся система "заточена " на взятки.
Додано: Нед 21 чер, 2020 10:04
просто подорожают взятки, сначала нужно уволить всех ментов прокуроров и судей. Набрать новых и тогда даже не нужно штрафы повышать - уровень преступности сам упадет
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:24
Re: Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні
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