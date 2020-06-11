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Нові штрафи і позбавлення
прав: Що чекає водіїв у липні

Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:00

Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні

Пропонуємо до обговорення:
Порушників чекає кримінальна відповідальність, а також збільшені штрафи.

Дивися повний текст Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:00

Все эти увеличения штрафов это повышение тарифов на "решение"вопроса.Ничего общего с безопасностью на дорогах не имеют.В Украине вообще безопасностью движения никто не занимается по настоящему.Вся система "заточена " на взятки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:04

просто подорожают взятки, сначала нужно уволить всех ментов прокуроров и судей. Набрать новых и тогда даже не нужно штрафы повышать - уровень преступности сам упадет
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:24

Re: Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні

  l4567 написав:Набрать новых...

Именно в этом вся проблема "реформ" в нашем государстве - не кого набирать !
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:56

Согласен с вышеотписавшимися - эта "реформа" приведет только к увеличению размера взяток.
RomanTik
 
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