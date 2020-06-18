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Подорожі в ЄС: в Кабміні
розповіли, що буде з безвізом...

Подорожі в ЄС: в Кабміні розповіли, що буде з безвізом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:09

Подорожі в ЄС: в Кабміні розповіли, що буде з безвізом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанишин.

Дивися повний текст Подорожі в ЄС: в Кабміні розповіли, що буде з безвізом для українців.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:09

Статья ни о чем.
hikola954
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