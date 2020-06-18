Про це розповіла віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанишин.
Дивися повний текст Подорожі в ЄС: в Кабміні розповіли, що буде з безвізом для українців.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:09
Подорожі в ЄС: в Кабміні розповіли, що буде з безвізом...
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Дивися повний текст Подорожі в ЄС: в Кабміні розповіли, що буде з безвізом для українців.
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