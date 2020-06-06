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Пенсійний фонд продає стаж:
два варіанти покупки...

Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:06

Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки...

Пропонуємо до обговорення:
Відсутній стаж тепер можна просто купити в ПФУ.

Дивися повний текст Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки відсутніх років для виходу на пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:12

22 % від якої мінімалки, що аж 1039 ? Це від депутатської зарплати, чи як , поясніть ?
mamonovanatala195
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:53

для кого цей разводняк? сплатити 24 т за кожен рік щоб потім (якщо доживеш) отримувати пару тис на міс? поки не буде виплат спадкоємцям толку від цього нуль
ruslan42212
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