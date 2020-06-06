Відсутній стаж тепер можна просто купити в ПФУ.
Дивися повний текст Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки відсутніх років для виходу на пенсію.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:06
Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки відсутніх років для виходу на пенсію.
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:12
22 % від якої мінімалки, що аж 1039 ? Це від депутатської зарплати, чи як , поясніть ?
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:53
для кого цей разводняк? сплатити 24 т за кожен рік щоб потім (якщо доживеш) отримувати пару тис на міс? поки не буде виплат спадкоємцям толку від цього нуль
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