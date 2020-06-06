Відсутній стаж тепер можна просто купити в ПФУ.
Дивися повний текст Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки відсутніх років для виходу на пенсію.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:06
Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки відсутніх років для виходу на пенсію.
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:12
22 % від якої мінімалки, що аж 1039 ? Це від депутатської зарплати, чи як , поясніть ?
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:53
для кого цей разводняк? сплатити 24 т за кожен рік щоб потім (якщо доживеш) отримувати пару тис на міс? поки не буде виплат спадкоємцям толку від цього нуль
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:47
ПФУ слабо продает. Нужно так: сегодня 10 лет стажа со скидкой 15%, поспеши, налетай; акция: только для беременных кавалеристов пенсионеров - обменяй кобылу на год стажа, купи слона - получи бесплатно 99 дней стажа. Короче - ПФУ надо развиваться в этом направлении.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:19
Купить 3 года стажа за 75к? А за 3 года эти деньги хоть вернут (пенсией)?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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