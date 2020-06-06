Відсутній стаж тепер можна просто купити в ПФУ.
Дивися повний текст Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки відсутніх років для виходу на пенсію.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:06
Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд продає стаж: два варіанти покупки відсутніх років для виходу на пенсію.
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:12
22 % від якої мінімалки, що аж 1039 ? Це від депутатської зарплати, чи як , поясніть ?
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:53
для кого цей разводняк? сплатити 24 т за кожен рік щоб потім (якщо доживеш) отримувати пару тис на міс? поки не буде виплат спадкоємцям толку від цього нуль
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:47
ПФУ слабо продает. Нужно так: сегодня 10 лет стажа со скидкой 15%, поспеши, налетай; акция: только для беременных кавалеристов пенсионеров - обменяй кобылу на год стажа, купи слона - получи бесплатно 99 дней стажа. Короче - ПФУ надо развиваться в этом направлении.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:19
Купить 3 года стажа за 75к? А за 3 года эти деньги хоть вернут (пенсией)?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 21 чер, 2020 23:24
Вернут, только курс доллара будет уже иной.
Есть смысл покупать, если есть шансы прожить на пенсии больше трёх лет.
Уже сейчас средняя продолжительность жизни мужчин ниже пенсионного возраста, который, судя по всему, и дальше будет расти опережающими темпами.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 21 чер, 2020 23:39
Согласен продать весь пенсионный стаж по 25к/год и забыть дорогу в ПФ раз и навсегда
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