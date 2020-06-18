Більшість українців не хотіли б виїжджати за межі України навіть при відкритих кордонах.
Дивися повний текст Скільки українців збираються за кордон цього року (опитування).
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:59
Скільки українців збираються за кордон цього року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців збираються за кордон цього року (опитування).
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