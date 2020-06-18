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Скільки українців збираються
за кордон цього року...

Скільки українців збираються за кордон цього року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:59

Скільки українців збираються за кордон цього року...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців не хотіли б виїжджати за межі України навіть при відкритих кордонах.

Дивися повний текст Скільки українців збираються за кордон цього року (опитування).
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