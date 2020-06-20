В Україні готується перехід обліку спожитого газу з кубометрів на кіловат-години.
Дивися повний текст Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи потрібно міняти лічильники.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:31
Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи потрібно міняти лічильники.
Додано: Нед 21 чер, 2020 15:31
Очередная афера,которая увеличит плату за газ конечному потребителю.Как можно измерять потребление газа в килловат-часах старым счетчиком.Способ один кубы будут умножать на какие-то хитрые коэффициенты не имеющие ничего общего с фактическим потреблением не имеет.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:16
Будут умножать на удельную теплоту сгорания, измеренную собственными лабораториями. Судя по новостям, она бьёт рекорды и в некоторых регионах на 10% выше нормы по ГОСТу
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:32
Єтот способ учета позволит "законно" поднять цену на газ. Калорийность газа может меняться каждый день, а платить придется за усредненную, и завышенную. Опять возникнет вопрос по температурным коєфициентам, и опять - за счет потребителя.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:35
нужно ещё гарячую воду перевести на киловат часы, а то мерять гарячую воду в м3 както получаетмся не точно
гдето она 40 градусов, а гдето 70
нужно учитывать каждый градус
т.е переводитьвсё в килловатт часы
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 21 чер, 2020 17:29
Вообще полезно платить за горячую воду с учетом ее температуры,теперь возле домового счетчика горячей воды должен быть измеритель температуры,есть шкала пересчета за гор. воду с учетом ее температуры!
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:23
Під час карантину.... нам вирішили впарити вже все що можна. На повну. Як в останній раз....
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:26
Мають на увазі, що лічильники нам не потрібні. Потрібно купити свої міні лабораторії. Інакше як 5 років інститутів та міні лабораторії - і лише тоді буде шанс... маленький такий.... вирахувати свою ціну за газ ))))) в хаосі легше буде мабуть красти )
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:01
После перехода на киловаты - теплота сгорания вообще побьет все рекорды...
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