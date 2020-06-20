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Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:06
ну зато теперь можно будет напрямую сравнивать, что выгоднее - электроотопление или газовое отопление.
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N0mad
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