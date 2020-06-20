|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:06
ну зато теперь можно будет напрямую сравнивать, что выгоднее - электроотопление или газовое отопление.
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:47
Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи..
Что мешает сейчас это сравнивать ? Теплотворность газа по ГОСТу эквивалентна, примерно, 9кВт. Примерно, потому что заявленнная теплотворность и фактическая сильно отличается - от 7600 до 8200 кКал. Ну и умножьте на КПД газового котла - примерно 90%. Опять таки, зависит от модели и типа. Дальше считайте сами.
PS: уже много раз считано и пересчитано - газ выгоднее. Это если сравнивать с дневным тарифом, если сравнивать с ночной электрикой - примерно, поровну.
Зараз переглядають цей форум: yama і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|