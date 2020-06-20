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Україна переходить на облік
газу в кіловат-годинах: чи...

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи...
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:06

ну зато теперь можно будет напрямую сравнивать, что выгоднее - электроотопление или газовое отопление.
N0mad
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:47

Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи..

  N0mad написав:ну зато теперь можно будет напрямую сравнивать, что выгоднее - электроотопление или газовое отопление.

Что мешает сейчас это сравнивать ? Теплотворность газа по ГОСТу эквивалентна, примерно, 9кВт. Примерно, потому что заявленнная теплотворность и фактическая сильно отличается - от 7600 до 8200 кКал. Ну и умножьте на КПД газового котла - примерно 90%. Опять таки, зависит от модели и типа. Дальше считайте сами.
PS: уже много раз считано и пересчитано - газ выгоднее. Это если сравнивать с дневным тарифом, если сравнивать с ночной электрикой - примерно, поровну.
LutsMan
 
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