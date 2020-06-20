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Додано: Нед 21 чер, 2020 19:06
ну зато теперь можно будет напрямую сравнивать, что выгоднее - электроотопление или газовое отопление.
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:47
Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи..
Что мешает сейчас это сравнивать ? Теплотворность газа по ГОСТу эквивалентна, примерно, 9кВт. Примерно, потому что заявленнная теплотворность и фактическая сильно отличается - от 7600 до 8200 кКал. Ну и умножьте на КПД газового котла - примерно 90%. Опять таки, зависит от модели и типа. Дальше считайте сами.
PS: уже много раз считано и пересчитано - газ выгоднее. Это если сравнивать с дневным тарифом, если сравнивать с ночной электрикой - примерно, поровну.
Додано: Нед 21 чер, 2020 21:25
Re: Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи..
втом то и проблема что даже ТЕЦ ( теплоэлектростанции) которая греет пол города сначала ЗАПРЕТИЛИ пользоваться своим калориметром , а потом и вовсе демонтировали его ! Так что это ничто иное как желание поднять цену на газ для населения и "теплокомунэнерго" ( или как там его) в результате ни "теплокомунэнерго" ни тем более население не будет знать реальную калорийность газа . И население будет переплачивать и "теплокомунэнерго" будет от населения получать по счетчиках реальное потребление , а платить по завышенному тарифу нафтогазу . Нет я не оправдываю "теплокомунэнерго" , и не переживаю за них - перенесу все потери на конечного потребителя итого цены дял конечного потребителя на газ и на тепло вырастут на 20-30% при той же калорийности газа которая есть теперь
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немного философии
кому интересно сегодня электричество и газ по цене за 1 кВт для населения получаются одинаково - проверял кипячением 1 литра воды в электрочайнике и на газовой плите .
Конечно газовый котел возможно имеет чуть чуть более высокий КПД чем газовая горелка плиты , но не факт далеко не факт так как добавляются трубы в стенах до крана ( их нагрев) и добавляеться еще 1-2-3 литры воды слитой в канализацию и оплаченной пока дойдет прогретая вода , и еще многие котлы в режиме комфорт поддерживают задданую температуру воды в маленьком внутреннем резервуаре ...
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пока что елси есть возможность электричество самый честный способ обогреться так как подделать количество килоВат НЕЛЬЗЯ и вы всегда платите только за то что потребляете и пофиг сколько у вас в розетке 150 или 250 Вольт вы реально платите только за МОЩНОСТЬ к сожаления поднять мощность дорого ...так что по возможности при строительстве вселении в квартиру сразу не жалейте и подключайте мощность побольше на сколько хватает денег .... НО думаю введут абонентскую оплату за номинал входного автоматического выключателя , но и тут есть способы если че в приват пишите , ну обленерго тоже обычно пресекают такие штуки ... часто тестируя автоматические выключатели в своей лаборатории
Вобщем обложили ГАДЫ ,
идея как всегда ОЧЕНЬ хорошая если ЧЕСТНО реализована , но что у нас бывает ЧЕСТНО по отношению к народу ?
Еще одно но как бы НАФТОГАЗ государственная контора и как бы деньги ( прибыль) пойдут в гос бюджет ( ага так я и поверил что все будет прозрачно) а отуда таки опять на пенсии субсидии дороги зарплаты бюджетинкам, но как всегда не в нашей стране где глава нафтогаза получит очередную премию за не полученные от РФ деньги
Додано: Нед 21 чер, 2020 21:28
одинаково . особенно при учете ночного тарифа и РЕАЛЬНОЙ калорийности газа . 9 кВт это в ваших розовых мечтах , а 6,5-7,5 кВт не хотите ?
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:22
Опа, подтянулась братва с калориметрами на дому
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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