Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи...

Додано: Нед 21 чер, 2020 21:25

summacut написав: sena_2008atp написав: Очередная афера,которая увеличит плату за газ конечному потребителю.Как можно измерять потребление газа в килловат-часах старым счетчиком.Способ один кубы будут умножать на какие-то хитрые коэффициенты не имеющие ничего общего с фактическим потреблением не имеет. Очередная афера,которая увеличит плату за газ конечному потребителю.Как можно измерять потребление газа в килловат-часах старым счетчиком.Способ один кубы будут умножать на какие-то хитрые коэффициенты не имеющие ничего общего с фактическим потреблением не имеет.

Будут умножать на удельную теплоту сгорания, измеренную собственными лабораториями. Судя по новостям, она бьёт рекорды и в некоторых регионах на 10% выше нормы по ГОСТу Будут умножать на удельную теплоту сгорания, измеренную собственными лабораториями. Судя по новостям, она бьёт рекорды и в некоторых регионах на 10% выше нормы по ГОСТу

втом то и проблема что даже ТЕЦ ( теплоэлектростанции) которая греет пол города сначала ЗАПРЕТИЛИ пользоваться своим калориметром , а потом и вовсе демонтировали его ! Так что это ничто иное как желание поднять цену на газ для населения и "теплокомунэнерго" ( или как там его) в результате ни "теплокомунэнерго" ни тем более население не будет знать реальную калорийность газа . И население будет переплачивать и "теплокомунэнерго" будет от населения получать по счетчиках реальное потребление , а платить по завышенному тарифу нафтогазу . Нет я не оправдываю "теплокомунэнерго" , и не переживаю за них - перенесу все потери на конечного потребителя==========================================================немного философиикому интересно сегодня электричество и газ по цене за 1 кВт для населения получаются одинаково - проверял кипячением 1 литра воды в электрочайнике и на газовой плите .Конечно газовый котел возможно имеет чуть чуть более высокий КПД чем газовая горелка плиты , но не факт далеко не факт так как добавляются трубы в стенах до крана ( их нагрев) и добавляеться еще 1-2-3 литры воды слитой в канализацию и оплаченной пока дойдет прогретая вода , и еще многие котлы в режиме комфорт поддерживают задданую температуру воды в маленьком внутреннем резервуаре ...=========================================================пока что елси есть возможность электричество самый честный способ обогреться так как подделать количество килоВат НЕЛЬЗЯ и вы всегда платите только за то что потребляете и пофиг сколько у вас в розетке 150 или 250 Вольт вы реально платите только за МОЩНОСТЬ к сожаления поднять мощность дорого ...так что по возможности при строительстве вселении в квартиру сразу не жалейте и подключайте мощность побольше на сколько хватает денег .... НО думаю введут абонентскую оплату за номинал входного автоматического выключателя , но и тут есть способыесли че в приват пишите , ну обленерго тоже обычно пресекают такие штуки ... часто тестируя автоматические выключатели в своей лабораторииВобщем обложили ГАДЫ ,идея как всегда ОЧЕНЬ хорошаяЕще одно но как бы НАФТОГАЗ государственная контора и как бы деньги ( прибыль) пойдут в гос бюджет ( ага так я и поверил что все будет прозрачно) а отуда таки опять на пенсии субсидии дороги зарплаты бюджетинкам,как всегдагде глава нафтогаза получит очередную премию за не полученные от РФ деньги