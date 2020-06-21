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Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:42
mvi
"Это все я знаю. Вы пишете, что подключили оба тарифа ..." Я уже и не знаю, как по другому объяснить... Попробуйте на эту тему пообщаться с Ed_ - он писал, тут, в теме... Я думаю он вам все объяснит...
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Sam17a
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Додано: Пон 22 чер, 2020 18:19
babayalex8 написав:
По-моему это очередной развод.После снижения цены на газ добавили транспортировку,а
теперь транспортировку увеличивают на 20% и посчитают в киловатах.Такое впечатление
что этому не будет конца
Эти постоянно изменяющиеся правила, коэффициенты, доставки, методики подсчёта, смена юр.лиц и т.д. - это чтобы запутать, обмануть, и уйти от ответственности
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 22 чер, 2020 20:51
vladyslavzimin06 написав:
Ну да новая отмывка денег ! Покажите мне страну где единица измерения газа в киловат часах? Бл... Тут обсурд цырк продолжается куда смотрит президент который yобещал всё исправить
Куда ему прикажут, туда и смотрит
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Ed_
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Додано: Пон 22 чер, 2020 23:24
zloy_ukr написав:
Развею еще один миф: КПД обычного газового котла не 90%, а 70...80%, а газового конденсационного котла: не больше 100% как пишут, а 80...90%.
чтобы развеивая одни мифы не плодить другие стоит указывать какую теплоту сгорания вы принимаете в расчёт, так как только от этого фактора разница в КПД получается больше 10%...
Под высшей теплотой сгорания понимают то количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества, включая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания.
Низшая теплота сгорания соответствует тому количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании, без учёта теплоты конденсации водяного пара.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 23:35
Sam17a написав: zloy_ukr написав:
Развею еще один миф: КПД обычного газового котла не 90%, а 70...80%, а газового конденсационного котла: не больше 100% как пишут, а 80...90%.
Уточню. Кпд газового котла 70-80%, а конденсационного газового котла - до 120%
от обычного газового котла. Для сравнения, естественно берут котел с самым низким КПД. В итоге - 84-86%.
можете привести хоть одну модель с КПД в 120%? если не в курсе то таких не существует...
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Додано: Вів 23 чер, 2020 03:28
Тракторист написав: Sam17a написав: zloy_ukr написав:
Развею еще один миф: КПД обычного газового котла не 90%, а 70...80%, а газового конденсационного котла: не больше 100% как пишут, а 80...90%.
Уточню. Кпд газового котла 70-80%, а конденсационного газового котла - до 120%
от обычного газового котла. Для сравнения, естественно берут котел с самым низким КПД. В итоге - 84-86%.
можете привести хоть одну модель с КПД в 120%? если не в курсе то таких не существует...
Ты в натуре - тракторист... "120% по отношению к КПД обычного котла" научись читать и думать, а потом задавай вопросы.
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Sam17a
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Додано: Вів 23 чер, 2020 14:37
Жду решения водоканала который будет брать стоимость за транс,портировку воды. Аппетит приходит во время еды, и он пришёл ко всем поставщикам газа воды и электроэнергии, осталось брать плату за транспортировку машины мусорной до свалки от моего дома. Долго думали, как бы ещё ободрать людей. В процессе растеряли остатки совести
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Додано: Вів 23 чер, 2020 17:50
Sam17a написав: Тракторист написав: Sam17a написав:
Уточню. Кпд газового котла 70-80%, а конденсационного газового котла - до 120%
от обычного газового котла. Для сравнения, естественно берут котел с самым низким КПД. В итоге - 84-86%.
можете привести хоть одну модель с КПД в 120%? если не в курсе то таких не существует...
Ты в натуре - тракторист... "120% по отношению к КПД обычного котла" научись читать и думать, а потом задавай вопросы.
КПД кондесационных котолов "по отношению к КПД обычного котла" не может быть выше 112% даже теоретически, так что не стоит писать про 120%...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Вів 23 чер, 2020 22:06
yama написав:
одинаково . особенно при учете ночного тарифа и РЕАЛЬНОЙ калорийности газа . 9 кВт это в ваших розовых мечтах , а 6,5-7,5 кВт не хотите ?
Т.е. сейчас калорийность газа из трубы на 30-35% меньше нормы ? Пруф в студию или ярлык "балабол года" - выбирайте сами
Жду...
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LutsMan
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:59
Тракторист написав:
КПД кондесационных котолов "по отношению к КПД обычного котла" не может быть выше 112% даже теоретически, так что не стоит писать про 120%...
В принципе, это можно прикинуть, если знать температуру газов на выходе из "обычного котла" и "конденсационного". Состав примерно понятен (вода, углекислый газ, кислород и азот), теплота фазового перехода тоже не секрет. Если мы хотим получить максимальное значение, то предполагаем, что весь пар "садится" на теплообменнике.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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