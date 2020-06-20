Карантин в Україні через коронавірус може позитивно вплинути на розмір пенсій працюючих пенсіонерів.
Дивися повний текст Пенсії деяких українців зростуть через карантин.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 16:55
Пенсії деяких українців зростуть через карантин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії деяких українців зростуть через карантин.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:55
..а пенсионеры у которых 34 года стажа и доработать до 35 не в состоянии по состоянию здоровья , пусть подыхают на 1650 гривень
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