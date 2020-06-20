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Пенсії деяких українців
зростуть через карантин

Пенсії деяких українців зростуть через карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:55

Пенсії деяких українців зростуть через карантин

Пропонуємо до обговорення:
Карантин в Україні через коронавірус може позитивно вплинути на розмір пенсій працюючих пенсіонерів.

Дивися повний текст Пенсії деяких українців зростуть через карантин.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:55

..а пенсионеры у которых 34 года стажа и доработать до 35 не в состоянии по состоянию здоровья , пусть подыхают на 1650 гривень
zvezdunov_ico2020
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