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Скільки заробляють директори
з маркетингу в Україні

Скільки заробляють директори з маркетингу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:30

Скільки заробляють директори з маркетингу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Більшість комерційних директорів (СMО) в Україні заробляють $ 3000..

Дивися повний текст Скільки заробляють директори з маркетингу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:30

где-то так и есть моя знакомая подруга работает в известном львовском банке где-то так и получает ... правда работает в ненормированным графиком , но иногда из дома ( удаленно)
yama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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