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Українців стали втричі частіше
штрафувати за порушення...

Українців стали втричі частіше штрафувати за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 08:31

Українців стали втричі частіше штрафувати за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Українці почали частіше порушувати карантин - і в результаті зросла кількість штрафів.

Дивися повний текст Українців стали втричі частіше штрафувати за порушення карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 08:31

Зайдите в любой райотдел пИлиции)) кроме дежурного и постового все ходят без масок.пусть начнут выписывать штрафы с себя.закон один для всех))) с поправкой на страну .
sota24062016
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