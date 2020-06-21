Українці почали частіше порушувати карантин - і в результаті зросла кількість штрафів.
Дивися повний текст Українців стали втричі частіше штрафувати за порушення карантину.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 08:31
Українців стали втричі частіше штрафувати за порушення...
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Дивися повний текст Українців стали втричі частіше штрафувати за порушення карантину.
Додано: Пон 22 чер, 2020 08:31
Зайдите в любой райотдел пИлиции)) кроме дежурного и постового все ходят без масок.пусть начнут выписывать штрафы с себя.закон один для всех))) с поправкой на страну .
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