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Найближчими тижнями прототип
додатку "РРО в смартфоні"...

Найближчими тижнями прототип додатку "РРО в смартфоні"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 08:59

Найближчими тижнями прототип додатку "РРО в смартфоні"...

Пропонуємо до обговорення:
Через кілька тижнів малий та середній бізнес зможе долучитись до тестування прототипу додатку РРО в смартфоні", який розроблявся з нуля.

Дивися повний текст Найближчими тижнями прототип додатку \"РРО в смартфоні\" буде доступним для тестування.
R2
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