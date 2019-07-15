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Названо найкраще у світі
місце для роботи і бізнесу

Названо найкраще у світі місце для роботи і бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 09:07

Названо найкраще у світі місце для роботи і бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Найкращим місцем у світі для роботи і бізнесу став Сингапур.

Дивися повний текст Названо найкраще у світі місце для роботи і бізнесу.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 09:07

Швеция, Швейцария... да какая разница! Редакторам привет.
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