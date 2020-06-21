Від 15 до 18 червня у повітряному просторі України здійснено 719 польотів.
Дивися повний текст Авіатрафік у повітряному просторі України помітно пожвавився - Украерорух.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 10:14
Авіатрафік у повітряному просторі України помітно...
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Дивися повний текст Авіатрафік у повітряному просторі України помітно пожвавився - Украерорух.
Додано: Пон 22 чер, 2020 10:14
Авиатрафик зашкаливает: на 10.00 3 самолета над Киевом, 2 над Львовом. На всю страну !
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