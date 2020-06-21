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Авіатрафік у повітряному
просторі України помітно...

Авіатрафік у повітряному просторі України помітно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 10:14

Авіатрафік у повітряному просторі України помітно...

Пропонуємо до обговорення:
Від 15 до 18 червня у повітряному просторі України здійснено 719 польотів.

Дивися повний текст Авіатрафік у повітряному просторі України помітно пожвавився - Украерорух.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 10:14

Авиатрафик зашкаливает: на 10.00 3 самолета над Киевом, 2 над Львовом. На всю страну !
Nickoss1
 
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