Національний банк України знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн.
Дивися повний текст Нацбанк змінив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банку.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 10:28
Нацбанк змінив вимоги до мінімального розміру...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк змінив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банку.
Додано: Пон 22 чер, 2020 10:28
Збільшення вимог до регулятивного капіталу банків було одним з досягнень влади Порошенка. Тепер знову будуть робити кишенькові банки та банкрутити їх :(
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