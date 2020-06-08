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Нацбанк змінив вимоги до
мінімального розміру...

Нацбанк змінив вимоги до мінімального розміру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 10:28

Нацбанк змінив вимоги до мінімального розміру...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн.

Дивися повний текст Нацбанк змінив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банку.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 10:28

Збільшення вимог до регулятивного капіталу банків було одним з досягнень влади Порошенка. Тепер знову будуть робити кишенькові банки та банкрутити їх :(
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