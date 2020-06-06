На валютному ринку затишшя. Ситуація з доларом стабільна.
Дивися повний текст Фурса прокоментував ситуацію на валютному ринку.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 10:29
Фурса прокоментував ситуацію на валютному ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фурса прокоментував ситуацію на валютному ринку.
Додано: Пон 22 чер, 2020 10:29
Гроші відкупив, але курс у порівнянні з докарантинним збільшився на 2 грн/дол :(
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