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Фурса прокоментував
ситуацію на валютному ринку

Фурса прокоментував ситуацію на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 10:29

Фурса прокоментував ситуацію на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку затишшя. Ситуація з доларом стабільна.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 10:29

Гроші відкупив, але курс у порівнянні з докарантинним збільшився на 2 грн/дол :(
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