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«Нафтогаз» зібрався поставляти українцям електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 12:09
Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» планує надавати українцям практично всі послуги, які зараз є комунальними. Йдеться про електроенергію, вивіз сміття та інше.
Дивися повний текст «Нафтогаз» зібрався поставляти українцям електроенергію та вивозити їхнє сміття
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Додано: Пон 22 чер, 2020 12:10
Вывоз мусора через Нотрдам+. Лучше не надо !
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