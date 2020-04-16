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У мережі провайдера «Ланет»
сталася велика аварія

У мережі провайдера «Ланет» сталася велика аварія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 12:54

У мережі провайдера «Ланет» сталася велика аварія

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі інтернет-провайдера «Ланет» зіткнулися з проблемою відсутності зв'язку. Ситуація виявилася настільки серйозною, що не працює телефон служби підтримки, і сайт компанії завантажується в повному обсязі.

Дивися повний текст У мережі провайдера «Ланет» сталася велика аварія.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 12:54

И шо? Интернет у них паршивый, фильмы тормозят в HD. Цену дерут почти в 2 раза дороже чем у других. Просрочил оплату \сразу выключают. Не рекомендую.
agcsc
 
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