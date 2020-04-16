|
|
У мережі провайдера «Ланет» сталася велика аварія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Користувачі інтернет-провайдера «Ланет» зіткнулися з проблемою відсутності зв'язку. Ситуація виявилася настільки серйозною, що не працює телефон служби підтримки, і сайт компанії завантажується в повному обсязі.
Дивися повний текст У мережі провайдера «Ланет» сталася велика аварія
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88886
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 чер, 2020 12:54
И шо? Интернет у них паршивый, фильмы тормозят в HD. Цену дерут почти в 2 раза дороже чем у других. Просрочил оплату \сразу выключают. Не рекомендую.
-
agcsc
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 01.03.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор