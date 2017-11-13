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Bank of America знизив
рейтинги українських цінних...

Bank of America знизив рейтинги українських цінних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 13:28

Bank of America знизив рейтинги українських цінних...

Пропонуємо до обговорення:
Bank of America знизив рейтинги українських цінних паперів через втручання комітету Верховної Ради в діяльність Нацбанку.

Дивися повний текст Bank of America знизив рейтинги українських цінних паперів через втручання депутатів у діяльність НБУ.
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