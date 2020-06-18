Член Ради Нацбанку Віталій Шапран вважає, що перспектив для девальвації гривні до долара наразі нема.
Дивися повний текст Яким буде курс гривні? Член Ради НБУ оцінив ризики девальвації нацвалюти.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 14:26
Яким буде курс гривні? Член Ради НБУ оцінив ризики...
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Дивися повний текст Яким буде курс гривні? Член Ради НБУ оцінив ризики девальвації нацвалюти.
Додано: Пон 22 чер, 2020 14:27
НБУ оценил риски девальвации нацвалюты?
А то что произошло за последние 5 месяцев, это что? Ревальвация?
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