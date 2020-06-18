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Яким буде курс гривні? Член
Ради НБУ оцінив ризики...

Яким буде курс гривні? Член Ради НБУ оцінив ризики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 14:26

Яким буде курс гривні? Член Ради НБУ оцінив ризики...

Пропонуємо до обговорення:
Член Ради Нацбанку Віталій Шапран вважає, що перспектив для девальвації гривні до долара наразі нема.

Дивися повний текст Яким буде курс гривні? Член Ради НБУ оцінив ризики девальвації нацвалюти.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 14:27

НБУ оценил риски девальвации нацвалюты?

А то что произошло за последние 5 месяцев, это что? Ревальвация?
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:03

По набирали "специалистов".
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