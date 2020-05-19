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Гірше ніж очікувалося: НБУ
прогнозує негативний вплив...

Гірше ніж очікувалося: НБУ прогнозує негативний вплив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:33

Гірше ніж очікувалося: НБУ прогнозує негативний вплив...

Пропонуємо до обговорення:
Поступове згортання карантинних обмежень сприяло пожвавленню економічної активності.

Дивися повний текст Гірше ніж очікувалося: НБУ прогнозує негативний вплив пандемії на економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:34

Например Датские и Швейцарские банки не согласны с тем ,что учетную ставку в 6 % некуда опускать.)))
sota24062016
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