Поступове згортання карантинних обмежень сприяло пожвавленню економічної активності.
Дивися повний текст Гірше ніж очікувалося: НБУ прогнозує негативний вплив пандемії на економіку.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 15:33
Гірше ніж очікувалося: НБУ прогнозує негативний вплив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гірше ніж очікувалося: НБУ прогнозує негативний вплив пандемії на економіку.
Додано: Пон 22 чер, 2020 15:34
Например Датские и Швейцарские банки не согласны с тем ,что учетную ставку в 6 % некуда опускать.)))
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