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На які зарплати сьогодні можуть
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На які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:36

На які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці,...

Пропонуємо до обговорення:
В середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.

Дивися повний текст На які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці, які шукають роботу - Центр зайнятості.
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Нет факансий с такой зп на нашей бирже.
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