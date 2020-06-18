В середньому 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.
Дивися повний текст На які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці, які шукають роботу - Центр зайнятості.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 15:36
На які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці,...
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Дивися повний текст На які зарплати сьогодні можуть розраховувати українці, які шукають роботу - Центр зайнятості.
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