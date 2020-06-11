Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про судоустрій і статус суддів.
Дивися повний текст Зеленський вніс законопроєкт про судову реформу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 15:48
Зеленський вніс законопроєкт про судову реформу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський вніс законопроєкт про судову реформу.
Додано: Пон 22 чер, 2020 15:49
Ниединого чесного судьи нет. Полностью коррумпирована система. Как можно признавать решения суда если судья начинает со взятки за назначения на должность???
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|