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Зеленський вніс законопроєкт
про судову реформу

Зеленський вніс законопроєкт про судову реформу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:48

Зеленський вніс законопроєкт про судову реформу

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про судоустрій і статус суддів.

Дивися повний текст Зеленський вніс законопроєкт про судову реформу.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:49

Ниединого чесного судьи нет. Полностью коррумпирована система. Как можно признавать решения суда если судья начинает со взятки за назначения на должность???
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