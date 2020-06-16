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Вибух на Позняках: КМДА виділить
30 млн гривень на нове...

Вибух на Позняках: КМДА виділить 30 млн гривень на нове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:56

Вибух на Позняках: КМДА виділить 30 млн гривень на нове...

Пропонуємо до обговорення:
Влада столиці готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Дивися повний текст Вибух на Позняках: КМДА виділить 30 млн гривень на нове житло.
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