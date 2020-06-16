Влада столиці готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.
Дивися повний текст Вибух на Позняках: КМДА виділить 30 млн гривень на нове житло.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 15:56
Вибух на Позняках: КМДА виділить 30 млн гривень на нове...
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Дивися повний текст Вибух на Позняках: КМДА виділить 30 млн гривень на нове житло.
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