Американська корпорація Google запустила сервіс під назвою Keen.
Дивися повний текст Google запустила конкурента Pinterest.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2020 16:31
Google запустила конкурента Pinterest
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Дивися повний текст Google запустила конкурента Pinterest.
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